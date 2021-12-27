Владивосток, 27 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Приморье в 2021 году 45,9 млн рублей из краевого бюджета выделено многодетным семьям на покупку автомобиля — частично компенсировать расходы на приобретение новой машины до 1 млн рублей могут семьи, воспитывающие шесть и более детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Любые выплаты, компенсации от государства могут мотивировать родителей при принятии важного решения о пополнении семьи. Об этом нам говорит и статистика — в 2020 году за выплатой на машину обратились 40 семей, в этом же году число получателей данной меры социальной поддержки увеличилось — мы смогли помочь с покупкой авто уже 46 многодетным семьям», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ключи от нового микроавтобуса передал многодетной семье в преддверии Нового года глава Самарской области Дмитрий Азаров.