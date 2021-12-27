Москва, 27 декабря, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Сервис «Инвестиционная упаковка проекта» на сайте Московского инновационного кластера (МИК) за год работы помог стартапам привлечь более 200 млн рублей инвестиций, сообщается на сайте мэра столицы.

Selfcreation.ru Инвестиции

Для проведения инвестиционной упаковки были поданы 164 проекта, из них 62 прошли отбор, были подготовлены и представлены инвесторам. Большая часть стартапов реализуется в сфере инженерных технологий, здравоохранения, в сфере пищевых, финансовых технологий и логистики.

Проект помогает молодым перспективным бизнесменам привлекать финансирование. С его помощью стартапы могут подготовить инвестиционную презентацию для потенциальных партнеров. Услуги сервиса бесплатны и доступны только участникам МИК.

ИА REGNUM ранее сообщало, на онлайн-платформе Московского инновационного кластера (МИК) открыт новый раздел «Технологии против COVID-19».

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