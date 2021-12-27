Сеул, , 09:24 — REGNUM Южная Корея подаст заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) в апреле 2022 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление вице-премьера, министра стратегии и финансов страны Хон Нам Ги.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 27 декабря в ходе совещания по вопросам экспорта и внешней торговли.

Ранее министр финансов уже заявлял о том, что правительство начало процесс присоединения к соглашению, которое поможет расширить торговлю и инвестиции, а также повысить статус Южной Кореи в мировой торговле.

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CPTPP — это пересмотренная версия Транстихоокеанского партнёрства (ТТП), возглавляемого администрацией бывшего президента США Барака Обамы. В 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из ТТП, которое считают ключевым противовесом растущему экономическому влиянию Китая.

С 2018 года CPTPP подписали 11 стран, включая Японию, Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Мексику.

Объём торговли стран, участвующих в CPTPP, составил в 2019 году $5,7 трлн, что составляет 15,2% общего объёма мировой торговли.