Москва, 21 февраля, 2019, 07:08 — ИА Регнум. Нынешнее послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, прозвучавшее 20 февраля 2019 года, многие уже оценили, как адресованное больше широкой аудитории, чем элитам. Основания для таких оценок действительно есть. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Обратим внимание на интересный маркер — в документе тема инфраструктурных проектов была обозначена («снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики»), но все же довольно сжато. Между тем, подобные проекты — важная точка пересечения интересов разных групп влияния, как федерального, так и регионального уровня», — заявил эксперт.

Он также добавил, что тем не менее было бы странно, если бы в послании президента не было месседжей для элит.

«Владимир Путин напомнил как минимум о нескольких темах, которые в ближайшей перспективе будут держать представителей элит разного уровня в напряжении. Одна из таких тем — реформа контрольно-надзорной деятельности. Как раз за пару недель до оглашения послания с достаточно развернутым интервью по теме выступал вице-премьер РФ Константин Чуйченко, в частности, заявивший о решении создать в аппарате правительства департамент, одним из основных направлений работы которого станет решение задач в связи с данной реформой», — считает собеседник агентства.

«С другой стороны, детальная ревизия ситуации с особо охраняемым природными территориями («в заповедниках возможен исключительно экологический туризм, без изъятия территорий, вырубок леса или капитального строительства») затрагивает, в том числе, сферу распределения земель и застройки, с которой традиционно связаны интересы влиятельных представителей региональных элит. Не исключено, что по итогам данной ревизии в регионах пройдут новые резонансные антикоррупционные процессы», — говорит Нейжмаков.

Эксперт также добавил, что Владимир Путин ставит долгосрочные задачи, но и повестку ближайших региональных выборов также учитывает.

«Накануне оглашения послания я уже отмечал, что Кремль наверняка просчитывает вызовы, связанные с предстоящими выборами в индустриальных регионах, и в связи с этим в выступлении президента будет затронута экологическая проблематика. Действительно, глава государства отметил, что «строгие природоохранные стандарты должны почувствовать жители крупнейших индустриальных центров страны… Эти города нужно, наконец, вывести из зоны настоящего экологического бедствия». В ближайшие месяцы вероятно усиление внимания Центра к таким экологически проблемным регионам. Вспомним, что еще в ходе встречи с экс-губернаторами в октябре 2018 года Владимир Путин назвал важной задачей для руководства регионов «положительные изменения» не только в системе здравоохранения и ЖКХ, но и «в сфере обеспечения интересов в области охраны окружающей среды», — резюмировал эксперт.

Напомним, 20 февраля в Гостином дворе Владимир Путин выступил с ежегодным посланием в 15-й раз, сделав упор на внутренних проблемах страны.