Квебек, Канада, 27 декабря, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Канадский режиссер Жан-Марк Валле, снявший такие фильмы, как «Далласский клуб покупателей» (2013) и «Разрушение» (2015) умер в возрасте 58 лет в районе города Квебек. Об этом 27 декабря сообщает издание Variety.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«Жан-Марк выступал за творчество, подлинность и умение пробовать новое. Он был настоящим художником и щедрым, любящим человеком. Все, кто работал с ним, не могли не заметить его талант и видение», — заявил изданию Натан Росс, являющийся коллегой Валле.

При этом причина смерти режиссёра не указывается.

Отметим, Жан-Марк Валле выдвигали в 2013 году номинантом на американскую кинопремию «Оскар» за фильм «Далласский клуб покупателей», в котором главные роли сыграли Мэттью МакКонахи и Джаред Лето. Также он получил премию «Эмми» за сериал «Большая маленькая ложь» (2017 — 2019) в категории «лучший мини-сериал».