Ташкент, 27 декабря, 2021, 09:22 — ИА Регнум. С момента создания IT-парков в Узбекистане, объем экспорта отрасли увеличился в 50 раз и достиг 40 миллионов долларов. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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«Число резидентов парков увеличилось со 147 до 500, открыло более 300 новых компаний. В IT-парках создано 8,5 тысячи высокооплачиваемых рабочих мест», — говорится в сообщении.

Кроме того, на местах организована деятельность более 100 IT-школ, а в рамках проекта «Миллион программистов» курсы программирования прошли более 500 тысяч молодых людей.

Отмечается, что в продолжение этой работы были разработаны планы по выводу сферы на новый уровень развития.

«В частности, намечено довести объем экспорта услуг в IT-парках до 80 миллионов долларов, установив тесное партнерство с крупными экспортерами», — сообщили в пресс-службе.

IT-парки Узбекистана созданы для реализации программ бизнес-инкубации, акселерации и венчурного финансирования для запуска и выведения на рынок перспективных стартап-проектов и других продуктов.