Москва, 27 декабря 2021, 09:20 — REGNUM Сбежавший в Белоруссию польский пограничник признался в убийстве беженцев, которые пытались проникнуть на территорию Польши. Об этом он рассказал в эфире RT.
По его словам, делать это его заставляли пограничники под угрозой смерти.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что людей из незаконно пересекавших белорусско-польскую границу групп мигрантов на территории Польши убивали «специальные подготовленные люди в системе спецслужб», и они же убивали польских граждан.
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