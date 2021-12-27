Москва, 27 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Сбежавший в Белоруссию польский пограничник признался в убийстве беженцев, которые пытались проникнуть на территорию Польши. Об этом он рассказал в эфире RT.

Beentree Граница Польши и Белоруссии

По его словам, делать это его заставляли пограничники под угрозой смерти.

«Они особенно не объясняли, просто велели нам это делать. Они говорили нам, что им не хочется с ними возиться… Как в кино показывают, как немцы расстреливают людей — так это и выглядело», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что людей из незаконно пересекавших белорусско-польскую границу групп мигрантов на территории Польши убивали «специальные подготовленные люди в системе спецслужб», и они же убивали польских граждан.

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