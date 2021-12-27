Ташкент, 27 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в минувшие выходные (25 и 26 декабря) ознакомился с проектами по развитию сферы информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

«Глава государства указал на наличие всех возможностей для увеличения объема IT-услуг в следующем году на 35 процентов — до 21 триллиона сумов (один доллар-10 800 сумов) и расширения масштабов оказания услуг программирования», — говорится в сообщении.

Президент дал поручение ускорить открытие Центра искусственного интеллекта, упростить процедуру привлечения IT-специалистов из-за рубежа.

«Перед министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций поставлена задача повысить в следующем году скорость интернет-каналов в 1,8 раза и установить дополнительно 1 миллион портов для широкополосного доступа», — сообщили в пресс-службе.

Подчеркивается, что это позволит охватить все населенные пункты мобильной связью и широкополосным интернетом.