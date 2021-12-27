Ростов-на-Дону, , 09:17 — REGNUM Накрывший Ростовскую область снегопад не сказался на дорожной ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 27 декабря.

Снегопад в Ярославле

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«Движение идёт, перекрытий или затруднений [движения] нет. [Инспекторы ГИБДД] несут службу круглосуточно в местах подъёмов и на других проблемных участках», — сообщили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области из-за плохих погодных условий ранее были введены ограничения. На трассах временно было приостановлено автобусное сообщение. На дорогах работает спецтехника.

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