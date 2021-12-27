Чита, , 09:17 — REGNUM В Забайкальском крае отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди дошкольников. Об этом сегодня, 27 декабря на заседании оперштаба сообщила глава территориального Роспотребнадзора Светлана Лапа. По её словам, впервые превышение эпидпорога в возрастной группе от 3 до 6 лет зарегистрировано в Чите.

Рикардо Канальс-и-Льямби. Больной ребёнок. 1903

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«Если на позапрошлой неделе в этой группе фиксировали снижение, то на этой неделе — рост заболеваемости на 31%. Поскольку эту неделю продолжаются различные новогодние мероприятия, обращаю внимание еще раз на безусловное соблюдение всех противоэпидемиологических мер», — добавила Светлана Лапа.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 26 декабря 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 95 376 (+191 за сутки).

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