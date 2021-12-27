Ред-Дир, Канада, 27 декабря, 2021, 09:16 — ИА Регнум. У молодёжной сборной России по хоккею не получилась игра из-за дисциплины. Об этом 27 декабря заявил нападающий команды Фёдор Свечков.

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

«Игра не получилась из-за дисциплины. Дважды играть «три на пять» на таком уровне — это непростительно», — сказал Свечков.

Он отметил, что команда пропустила быстрые голы именно по этой причине. По его словам, игра давалось тяжело из-за большой разницы в счёте.

Напомним, что Россия проиграла Швеции в первом матче на МЧМ-2022 со счётом 3:6. Один гол в составе российской команды забил Свечков.