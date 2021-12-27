* талибами — запрещённая в России организация

Лондон, 27 декабря, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Ряд британских газет, в том числе The Guardian, сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Гранта Бейли, гражданина Великобритании, работающего в Афганистане.

Боец «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) . Афганистан

Сообщается, что Бейли около 50 лет, родом с юга Соединённого Королевства, и, согласно заявлениям в прессе, он работал в НПО в Афганистане. В Исламскую Республику он вернулся в сентябре.

Представитель британского министерства иностранных дел сообщил средствам массовой информации, что ему известно о задержании британского гражданина в Афганистане и что ведомство связалось с его семьей. Однако, он не называл имени Гранта Бейли.

Сотрудник пресс-службы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахмадулла Васик сказал ВВС, что у него нет информации об аресте британского гражданина, и что правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выпускало никаких официальных сообщений.

Источник в спецслужбах сообщил британской газете Mirror, что Грант Бейли был консультантом по вопросам безопасности и работал в контакте с Госдепартаментом США. По его словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали его с применением силы в прошлую субботу, 25 декабря.

Некоторые источники сообщали западным газетам, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) весьма осложнили условия деятельности некоторым иностранным специалистам, оставшимся в Афганистане.

Но Ахмадулла Васик заявил, что правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не налагало никаких ограничений на иностранных сотрудников гуманитарных организаций, а поощряло их возвращение в Афганистан для оказания благотворительной деятельности.

«Конечно, есть принципы и правила, которым необходимо следовать», — подчеркнул он.

The Guardian пишет, что арест Гранта Бейли можно рассматривать как угрозу для западных граждан, которые продолжают работать в Афганистане.

Сотни афганцев, работавших на иностранные организации, а также на British Council и британские вооруженные силы, заявляют, что они вынуждены скрываться после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли страну под свой контроль. В начале декабря Джозеф Ситон, экс-директор British Council в Афганистане, сказал о своих бывших коллегах, что они находятся в постоянном страхе.

Это первое сообщение с момента прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о возможном аресте радикалами иностранного гражданина.

В условиях нынешнего экономического и гуманитарного кризиса в Афганистане угрозы в отношении иностранных работников и гуманитарных организаций могут стать серьезным препятствием для оказания помощи нуждающимся людям.

Ранее ООН и страны-доноры предупредили, что любая помощь Афганистану будет оказываться через неправительственные каналы без намерения признать правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В новой резолюции Совета Безопасности ООН говорится, что процесс предоставления денежных средств и гуманитарной помощи Афганистану будет находиться под постоянным контролем Совета с целью их доставки непосредственно населению и организациям, подразумевающимся в резолюции, и недопущения их попадания талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).