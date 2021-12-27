Саратовская область, , 09:15 — REGNUM В Саратовской области за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 303 человек, днем ранее заболели 311 жителей. Общее количество заражений по состоянию на 27 декабря достигло 131 858 случаев. Выздоровели всего 118 465 пациентов, за сутки выписали 101 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из числа заболевших за прошедший день пневмония диагностирована у 51 пациента, с признаками ОРВИ — 245 человек, у семи пациентов бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 1359 человек, на амбулаторном — 7035.

В Саратове за прошедшие сутки выявили 146 случаев заражения, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 80 пациентов, до 20 лет — 53 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по суточному показателю заболеваемости COVID-19 Забайкальский край превышает среднероссийский уровень на треть.

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