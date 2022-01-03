Владивосток, 3 января, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Более 9 тыс. кредитов оформили приморцы по программе «Дальневосточная ипотека» в 2021 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство дома

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Всего выдано 38 млрд рублей жителям Приморья на улучшение жилищных условий.

Регион остаётся лидером среди дальневосточных субъектов по выдаче кредитов в рамках программы «Дальневосточная ипотека». На втором месте — Якутия, на третьем — Хабаровский край.

На 23 декабря в Приморье выдано 9 011 кредитов.

Программа начала работать в декабре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке пользуется спросом у молодых семей программа «Дальневосточная ипотека» — регион занимает первое место по уровню одобренных кредитных заявок — 98%.