Канск, Красноярский край, 27 декабря 2021, 09:14 — REGNUM Главное следственное управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии сообщило подробности о ходе расследования громкого уголовного дела по факту убийства семьи в городе Канске (Красноярский край).
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, 27 декабря в следственные органы поступила информация об обнаружении тел четырёх человек, в том числе двоих детей, в квартире на улице Эдемана в Канске.
Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело было возбуждено по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, малолетнего»). Оно принято к производству первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. На месте происшествия работает опытная следственно-оперативная группа.
По предварительным данным, погибшие — 38-летний мужчина, его 35-летняя супруга и двое их детей (11-летний мальчик и семилетняя девочка).
Между супругами шёл бракоразводный процесс, мужчина и женщина не проживали вместе. 26 декабря мужчина пришёл в квартиру к супруге, чтобы навестить детей. Утром 27 декабря тела всех членов семьи обнаружила мать погибшей женщины.
Рассматривается несколько версий произошедшего. В том числе это версия об убийстве мужчиной женщины и детей. Затем он мог свести счёты с жизнью.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.