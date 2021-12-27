Канск, Красноярский край, , 09:14 — REGNUM Главное следственное управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии сообщило подробности о ходе расследования громкого уголовного дела по факту убийства семьи в городе Канске (Красноярский край).

Уголовный кодекс РФ Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, 27 декабря в следственные органы поступила информация об обнаружении тел четырёх человек, в том числе двоих детей, в квартире на улице Эдемана в Канске.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело было возбуждено по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, малолетнего»). Оно принято к производству первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. На месте происшествия работает опытная следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, погибшие — 38-летний мужчина, его 35-летняя супруга и двое их детей (11-летний мальчик и семилетняя девочка).

Между супругами шёл бракоразводный процесс, мужчина и женщина не проживали вместе. 26 декабря мужчина пришёл в квартиру к супруге, чтобы навестить детей. Утром 27 декабря тела всех членов семьи обнаружила мать погибшей женщины.

Рассматривается несколько версий произошедшего. В том числе это версия об убийстве мужчиной женщины и детей. Затем он мог свести счёты с жизнью.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.