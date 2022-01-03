Москва, , 06:17 — REGNUM Более половины жителей России (57%) совершают спонтанные покупки, чаще их делают женщины. Придерживаются составленного списка покупок 53%, но могут купить что-то еще, 21% делают покупки точно списку, 22% определяются в магазине, приводит данные опроса ВЦИОМ.

Покупки Facilisimo.com

Из последних приобретенных товаров склонные к импульсивным покупкам граждане выделили одежду (14%), продукты (9%), бытовую технику (6%), сладости (5%) и товары для дома (5%). Женщины спонтанно покупают одежду (17%), косметику и продукты (по 8%), мужчины — продукты (10%), вещи (9%) и электронику или гаджеты (8%).

Не предпринимают никаких мер для того, чтобы избежать спонтанных покупок 63%, предпринимают попытки 33%. Чтобы избежать таких покупок граждане берут с собой в магазин ограниченную сумму денег и более тщательно обдумывать покупки (по 19%), готовят список покупок (18%), просто не ходят в магазин (13%), сдерживать себя (10%)

Опрос по телефону проведён 18 декабря 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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