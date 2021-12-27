Москва, , 09:09 — REGNUM Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил снизить максимально допустимый уровень содержания алкоголя в крови у водителей.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем», — сказал Хуснуллин в интервью газете «Ведомости».

При этом, по его словам, существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови, поскольку выпившие бокал пива редко устраивают аварии, тогда как автомобилисты с одним промилле в крови — «потенциальные смертники».

Чиновник рассказал, что в комиссии по безопасности дорожного движения, которую он возглавляет, не достигли консенсуса по этому вопросу, договорившись посчитать статистику в экспериментальных регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, рост стоимости материалов назвал ключевой проблемой в строительной сфере вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 26 декабря в интервью.