Уфа, , 09:10 — REGNUM Один человек погиб, еще одиннадцать пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Башкирии. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Массовое ДТП на заснеженной трассе УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области

По предварительной информации, днем 26 декабря в Кармаскалинском районе на 49 км автотрассы Уфа — Оренбург автомобиль «Daewoo Matiz», за рулем которого находилась 55-летняя женщина, столкнулся со стоящим на правом краю дороги автомобилем «Chevrolet Lacetti», под управлением 40-летнего жителя Уфы.

«Далее с участниками ДТП в последовательном порядке допустили столкновения, по уточнённым данным, порядка 10 автомобилей. В результате аварии водитель «Daewoo» от полученных травм скончалась на месте. Также в аварии пострадали одиннадцать человек, в том числе двое детей, 6 и 3 лет», — сообщает пресс-служба.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Мелеузовском районе Башкирии было зарегистрировано ДТП с участием 11 автомобилей.

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