Чита, , 09:07 — REGNUM По суточному показателю заболеваемости COVID-19 Забайкальский край превышает среднероссийский уровень на треть. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщила главный санитарный врач региона Светлана Лапа. По её словам, которые цитирует пресс-служба краевого равительства, Забайкалье занимает 36 место среди регионов РФ по уровню заболеваемости коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер поручил министерству здравоохранения определить потребность региона в лекарствах против коронавируса.

«На заседании совета по борьбе с COVID-19 председатель Правительства России Михаил Мишустин отметил необходимость в преддверии праздников спрогнозировать потребность в лекарственных препаратах и иметь резервный коечный фонд. Прошу министра здравоохранения взять этот вопрос на личный контроль, чтобы эти мероприятия были проведены заранее», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 26 декабря 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 95 376 (+191 за сутки).

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