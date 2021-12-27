* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:06 — REGNUM Пресс-секретарь министерства транспорта и авиации «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опроверг сообщения СМИ о соглашении с Турцией и Катаром по афганским аэропортам.

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», Имамуддин Ахмади, представитель управления авиации «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что сообщения СМИ о соглашении Анкары и Дохи с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об управлении аэропортами Афганистана не соответствуют действительности, заявив, что стороны согласились создать трёхсторонний технический комитет для продолжения переговоров.

«Объединённая делегация Турции и Катара прибыла в Кабул 23 декабря и встретилась с техническими экспертами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти встречи будут продолжены, и, надеюсь, в ближайшем будущем мы достигнем взаимопонимания с учетом национальных интересов нашей страны», — добавил Ахмади.

Представитель управления авиации «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее заявлял, что совместная турецко-катарская группа встретилась с официальными лицами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы обсудить управление пятью международными аэропортами в Афганистане.

В Афганистане имеется 24 аэропорта, из них аэропорты Кабула, Мазари-Шарифа, Герата, Кандагара и Хоста готовы к приёму международных рейсов.

Дипломатические источники ранее сообщали, что совместная катарско-турецкая делегация в ходе консультаций в Кабуле с официальными лицами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по вопросам управления аэропортами Афганистана достигла предварительного соглашения с радикалами.

«Анатолийской агентство» со ссылкой на источники сообщало, что в соответствии с соглашением Турция и Катар будут совместно управлять аэропортом Кабула и ещё четырьмя другими аэропортами Афганистана.