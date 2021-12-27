Санкт-Петербург, , 09:18 — REGNUM Температура воздуха в Санкт-Петербурге по-прежнему держится ниже климатической нормы, но уже не показывает аномально низких для конца декабря значений, какие были зафиксированы в прошедшие выходные, когда в ночные часы температура в Петербурге опускалась ниже минус 23 градусов.

Зимний Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, в понедельник, 27 декабря, погоду в Северной столице продолжит формировать тыловая часть ушедшего циклона. Будет облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег.

Температура воздуха в Петербурге днем составит −7…−9 градусов, в Ленинградской области будет −6…−11 градусов. «Такие значения на 4−5° ниже положенного по климату», — отметил специалист. Ветер северо-западный 3−8 м/с.

По данным петербургского гидрометцентра, во вторник, 28 декабря, в Петербурге сохранится облачная с прояснениями погода, существенных осадков не будет. Температура воздуха ночью −12…−14 градусов, в окрестностях местами до минус 16 градусов, днем −5…−7 градусов. Ветер западный, юго-западный умеренный. На дорогах гололедица.

В Ленобласти 28 декабря, характер погоды аналогичный, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью −13…−18 градусов, местами −20…−22 градусов, днем −5…−10 градусов, на западе местами до минус 3 градусов. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. На дорогах гололедица.

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