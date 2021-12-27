Онгудайский район, Алтай, 27 декабря, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Республике Алтай ДТП на Алтае

Предварительно установлено, что в Онгудайском районе 35-летний мужчина за рулём автомобиля Nissan X-Trail выехал на встречную полосу и врезался в Toyota-Corona под управлением 27-летнего водителя. В результате оба водителя, а также двое пассажиров 13 и 17 лет погибли на месте. Ещё один 17-летний подросток скончался в больнице.

В рамках расследования уголовного дела следователи назначили судебные экспертизы для определения причин аварии, смерти потерпевших, а также выяснения технического состояния автомобилей.

«В целях организации надлежащего расследования уголовного дела и оказания практической помощи следователям на место происшествия выехал и.о. руководителя управления Игорь Турутин, а также криминалисты следственного управления», — отметили в управлении.