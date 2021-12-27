Вашингтон, 27 декабря, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В случае успешных переговоров по гарантиям безопасности страны Запада рискуют воссоздать исключительную сферу влияния России в Евразии, написал американский полковник Уэс Мартин в своей статье для журнала National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Эти требования (по гарантиям безопасности) появились для защиты Москвы, однако их принятие может привести к тому, что Запад оставит бывшие советские государства и воссоздаст исключительную сферу влияния России от Черного и Балтийского морей до Тихого океана», — написал он.

Мартин призвал власти США отклонить предложение России и вместо этого оказать помощь Украине в проведении военных реформ, а также финансовую поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности в январе 2022 года.

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