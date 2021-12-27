Куала-Лумпур, , 09:05 — REGNUM Число погибших в результате наводнения в Малайзии выросло до 46 человек, сообщает CNN Indonesia.

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Ещё пять человек все еще числятся пропавшими без вести. Большинство смертей произошло в штатах Селангор и Паханг.

В настоящее время 54 532 человека по-прежнему находятся в более чем 300 центрах в семи штатах. Также из-за наводнения было закрыто 68 дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, до 41 выросло число жертв наводнений в Малайзии, еще восемь человек числятся пропавшими без вести.

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