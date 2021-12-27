Ташкент, , 09:04 — REGNUM В Кашкадарьинской области Узбекистана в минувшие выходные (25 и 26 декабря) состоялась церемония открытия завода Uzbekistan GTL стоимостью 3,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Узбекистан Пакко

В сообщении отмечается, что завод будет превращать природный газ в пользующуюся высоким спросом на мировом рынке в готовую продукцию, стоимость которой в три раза выше.

«В частности, авиакеросин, который будет здесь производиться, гораздо чище и качественнее по сравнению с продукцией других заводов и предназначен для самых современных самолетов. Дизельное топливо также отвечает высоким стандартам — не менее чем «Евро-6», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным Международного энергетического агентства, производство GTL-продукции в мире к 2030 году увеличится в два раза.

«Поэтому планируется увеличивать выпуск других новых видов продукции с более высокой добавленной стоимостью. В частности, на базе завода будет реализовано шесть проектов стоимостью 620 миллионов долларов по производству таких продуктов, как алкил-бензол, бутен и гексен, синтетические масла, малеиновый ангидрид, эмульсионные добавки, катализаторы», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что эти полуфабрикаты широко используются в химической отрасли, производстве бытовой химии, мебели, строительных материалов и электротехники, текстильной, кожевенной промышленности.