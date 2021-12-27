Ростов-на-Дону, , 09:01 — REGNUM В Ростовской области в преддверии новогодних праздников смягчили коронавирусные ограничения, передаёт ИА REGNUM 27 декабря.

Рождественская ярмарка Юлия Карнаева © ИА REGNUM

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Новые решения касаются режима работы кафе и ресторанов, а также проведения новогодних и рождественских ярмарок. В частности, предприятиям общественного питания теперь разрешено работать на два часа дольше, чем ранее — с 6:00 до 23:00. Также снимается запрет на проведение непродовольственных ярмарок.

ИА REGNUM отмечает, что в Ростовской области осенью 2020 года запретили проводить непродовольственные ярмарки. Ограничения касались только городов.