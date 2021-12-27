Тбилиси, 27 декабря, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В муниципальном районе Местия (Верхняя Сванетия) на севере Грузии, популярном у туристов, ввели ограничения на поставку электроэнергий из-за возросшего числа нелегальных майнинговых ферм в регионе. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании «Энерго-Про Джордия».

Xiangfu Ферма. Майнинг

По данным предприятия в сутки населению для обеспечения потребностей требуется 7 мВт⋅ч электроэнергии. В действительности на регион уходит 27 мВт⋅ч. В компании заявляют, что это из-за ферм по добыче криптовалюты.

«За последние годы муниципалитет Местии постоянно стоит перед проблемой поставок электроэнергии. С этой стороны положение с каждым годом ухудшается и сегодня у нас данность, когда потребление электроэнергии достигло рекордного уровня», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что из-за этого может не выдержать сеть, и провалится туристический сезон.

Отмечается, что за год потребление электроэнергии в регионе выросло на 237%. «Энерго-Про Джордия» начала поставляют электричество населению по графику. Компания намерена так поступать, пока потребление электроэнергии не вернется к норме.

Стоит отметить, что в Местии действуют льготные тарифы на электроэнергию для жителей горных районов. За нее платят только предприятия, а население получает электричество бесплатно. Это стали использовать для добычи криптовалюты.