Могадишо, , 09:00 — REGNUM Полномочия премьер-министра Сомали Мохамеда Хусейна Робле, ставшего одним из фигурантов дела о коррупции, приостановил президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед. Об этом 27 декабря сказано в постановлении главы государства, опубликованном на сайте правительства Сомали.

Выборы президента Сомали The-star.co.ke

Уточняется, что полномочия премьер-министра приостановлены в связи с подозрениями в причастности к делу о коррупции и незаконном присвоении госсредств. Робле будет отстранён до получения результатов расследования по данному делу. Остальным членам правительства предписано выполнять свои обязанности в соответствии с законодательством Сомали.

Кроме того, президент Сомали издал распоряжение командующему армии Сомали Одове Юсуфу Раге отстранить от должности командующего ВМС Сомали Абдихамида Мохамеда Дирира.

Стоит отметить, что в Сомали с сентября текущего года наблюдалось обострение отношений между президентом страны Мохамедом и главой правительства Робле. Причиной этому послужили предстоящие парламентские и президентские выборы в стране и начавшая на их фоне борьба за власть между различными группами.

Срок президентства Мохамеда истёк ещё 8 февраля 2021 года, но президентские выборы не состоялись в связи с возникшими разногласиями по составу избирательной комиссии и ее прав. Полномочия депутатов нижней палаты парламента истекли ещё в декабре 2020 года. Даты выборов президента и депутатов парламента переносилась несколько раз, но до сих пор не были назначены окончательно.

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