Москва, , 09:00 — REGNUM Пробки в девять баллов ожидаются на дорогах столицы России 27 декабря вечером из-за роста числа автотранспорта в преддверии новогодних праздников. Об этом 27 декабря сообщает официальный телеграмм-канал департамента транспорта Москвы.

Пробка Дарья Драй © ИА REGNUM

«В преддверии новогодних праздников значительно увеличилось количество машин и поездок. Движение будет затруднено в центре, Садовом, ТТК, МКАД», — говорится в сообщении.

Также в нем рекомендуется использовать для передвижения по Москве городской транспорт, так как это поможет сэкономить время.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря на территории Троицкого и Новомосковского административного округа (ТиНАО) Москвы увеличилась зона работы сервиса «По пути».