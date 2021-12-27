Москва, 27 декабря, 2021, 08:59 — ИА Регнум. На восстановление корвета «Проворный», который сгорел в результате пожара на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, потребуется не менее пяти лет. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM Борт судна

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«Корвет «Проворный» смогут полностью восстановить после пожара не раньше, чем через пять лет», — сказал собеседник агентства.

По его словам, окончательные выводы о сроках восстановления корабля буду сделаны после заключения Объединенной судостроительной корпорации и представителей «Северной верфи». В настоящее время специалисты выясняют состояние кабель-трасс корабля после пожара.

«Если они в целом исправны, то ремонт корвета при хорошем графике возможен в течение пяти лет. Если трассы полностью подлежат замене — то корабль фактически придётся отстроить заново», — собеседник агентства.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар на строящемся для ВМФ России корабле «Северной верфи» в Санкт-Петербурге произошёл вечером 17 декабря. Возгорание удалось локализовать только спустя несколько часов. Пострадали три человека.

Как установлено, на пятом стапеле завода «произошло возгорание надстройки судна, что повлекло причинение крупного ущерба». По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ на судостроительном предприятии.