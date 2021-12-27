Уфа, , 09:00 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Московской области. Эту информацию подтвердили в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

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Сообщается, что к новым должностным обязанностям Кустов намерен приступить в ближайшее время.

С июля 2020 года в министерстве здравоохранения Башкирии он курировал вопросы контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии поздравил нового прокурора республики с назначением.