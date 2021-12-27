Могадишо, 27 декабря, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Полномочия премьер-министра Сомали Мохамеда Хусейна Робле, подозреваемого в коррупции, временно приостановлены. Соответствующее постановление президента страны Мохамеда Абдуллахи Мохамеда опубликовано 27 декабря на сайте правительства.

AMISOM Public Information Мохамед Абдуллахи Мохамед

Сомалийский президент отметил, что глава правительства — фигурант дела о коррупции и незаконном присвоении государственных средств. Его полномочия приостанавливаются до завершения расследования по этому делу, при этом остальные члены правительства продолжают исполнять свои обязанности.

Кроме того, отстранён от должности командующий ВМС Сомали Абдихамид Мохамед Дирир. Соответствующее распоряжение президент отдал командующему армией Одове Юсуфу Раге.

Как сообщало ИА REGNUM, Мохамед должен был находиться на посту президента до 8 февраля 2021 года, однако президентские выборы не состоялись из-за разногласий, связанных с составом и правами избирательной комиссии.

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