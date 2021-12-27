Чита, 27 декабря, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Муниципалитетом Забайкалья осталось всего несколько дней для того, чтобы восполнить запасы топлива. Об этом 27 декабря заявил первый вице-премьер краевого правительства Андрей Кефер. Его слова цитирует пресс-служба губернатора региона.

(сс) Geoffrey Gallaway Тепло

«Уважаемые главы муниципальных районов, обращаюсь к вам. Названы пять «лидеров», которые с конца обеспечили минимальный запас топлива. Мы сосредоточили все ресурсы. Буквально завтра распределим остатки выпадающих и выполним все свои обещания в полном объеме.

У вас нет ни одной причины не обеспечить запас топлива. Потому что новогодние праздники — это период, который пролетает мгновенно. Пока мы с вами организуем подвоз и консолидируем технику, дни проходят как в киноленте. Не ждите дедлайна, действуйте сейчас», — сказал Андрей Кефер.

Он также попросил зампреда правительства Сергея Гордеева ежедневно докладывать о количестве топлива в муниципалитетах.

Ранее заместитель председателя правительства региона Сергей Гордеев во время оперативного совещания назвал муниципальные образования, в которых остатки топлива меньше нормативного запаса на 14 суток. В список вошли Сретенский, Ононский, Хилокский, Могочинский и Петровск-Забайкальский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в столице Забайкалья стартовал 18 сентября. Отопление получили 1654 многоквартирных домов. Ночью 21 октября произошло аварийное отключение теплоснабжения.

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