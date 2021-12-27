Северобайкальский район, Бурятия, , 08:57 — REGNUM В Северобайкальском районе Бурятии возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летней женщины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, её расчленённое тело было найдено вечером 26 декабря в багажнике машины местного жителя.

Убийство в Бурятии СУ СКР по Бурятии

По предварительным данным, в полицию позвонила соседка владельца автомобиля. Она заметила в подъезде обильные следы крови, затем увидела, как сосед с сыном вынесли из квартиры большой мешок и погрузили в машину.

«Женщина позвонила в отдел полиции. Через несколько минут к месту происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые в машине мужчины обнаружили останки человека», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, задержанные отец с сыном были сильно пьяны. В их квартире под ванной также найдены топор и два ножа, при помощи которых, по мнению следователей, и было расчленено тело. Расследование уголовного дела продолжается.