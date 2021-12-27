Якутск, , 09:04 — REGNUM С бывшего руководителя аэропорта Якутска Николая Местникова взыщут крупную сумму денег. Он заплатит в бюджет страны 3,6 млн рублей, которые получил взятками во время работы гендиректором воздушных ворот республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Взятка Tvoygorodpskov.ru

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Взятки Николай Местников получал от предпринимателей, «покупавших» себе свободу действий в аэропорту. Помимо денег у него были обнаружены бриллианты и золотые часы.

Требования прокурора о возврате незаконно полученных средств в бюджет были удовлетворены Якутским городским судом в полном объёме. Решение суда вступило в законную силу и будет исполняться под контролем прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году экс-директора аэропорта приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей.