Киев, , 08:56 — REGNUM Украинский боксёр Василий Ломаченко отправил золотые медали, завоёванные на Олимпиадах в 2008 и 2012 годах, в Россию. Об этом 27 декабря сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Василий Ломаченко (сс) WorldSeriesBoxing

Отмечается, что 33-летний спортсмен отправил свои награды в Кострому, чтобы из них сделали нательный крест, который он собирается подарить своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко на 57-летие.

Ломаченко является бывшим чемпионом мира. В октябре 2020 года он проиграл американцу Теофимо Лопесу и утратил титул чемпиона по версии WBA Super и пояс Всемирной боксёрской организации (WBO).

В своём последнем бою он победил боксёра из Ганы Ричарда Комми. Всего на его счету 16 побед при двух поражениях в профессиональной карьере.