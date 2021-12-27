В ВС Южной Кореи выявили 33 случая заражения коронавирусом
Сеул, 27 декабря, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 27 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у 33 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил и представителей специального подразделения при министерстве обороны.
Известно, что 31 военнослужащий заразился коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 1358.
Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 3153.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 4207 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 611 670.
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