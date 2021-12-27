Москва, , 08:54 — REGNUM Модернизированный мини-крейсер «Адмирал Чабаненко» вернется в состав ВМФ России до конца 2023 года. Об этом 27 декабря сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

На Северном флоте Mil.ru

Отмечается, что Минобороны РФ уже согласовало план модернизации уникального корабля Северного флота, который с начала 1990-х годов был одним из самых мощных в составе ВМФ России.

Также указывается, что «Адмирал Чабаненко» в ходе модернизации, помимо гиперзвуковых ракет «Циркон», получит крылатые ракеты «Калибр» и уникальные ракеты-торпеды Х-35.

Кроме того, уточняется, что после этого корабль сменит статус с большого противолодочного корабля (БПК) на фрегат, однако из-за больших габаритов (7,7 тыс. т водоизмещения) и набора вооружения сможет выполнять функции крейсера и будет способен работать по любым типам целей — надводным, подводным, наземным и воздушным.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» и судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» Черноморского флота РФ вошли в акваторию Средиземного моря.