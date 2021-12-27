Москва, , 08:51 — REGNUM В Москве в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» с 28 декабря по 9 января профессиональные игроки в хоккей проведут открытые игры, тренировки и челленджи, сообщается на сайте мэра столицы.

«Путешествие в Рождество». Марьино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Тренировки пройдут на праздничной площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» — на катке, расположенном на Коптевском бульваре. На лед выйдут молодые спортсмены, уже успевшие набраться опыта.

Хоккеисты отработают разные игровые элементы, будут выполнять различные трюки, покажут уровень мастерства и поделятся секретами победных бросков и красивых буллитов.

ИА REGNUM ранее сообщало, традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в Москве 10 декабря.

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