* запрещённая в России организация

Кабул, 27 декабря, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявила о том, что Шах Мохаммад Шахед назначен исполняющим обязанности генерального прокурора и заместителем финансово-административного управления. Об этом сообщает «8 Собх».

Афганистан

Шах Мохаммад Шахед был представлен Генеральной прокуратуре по приказу премьер-министра «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммада Хасана Ахунда в 25 декабря. На церемонии он заявил, что будет непримиримо бороться с коррупцией.

Генеральная прокуратура — одно из тех учреждений, которые остались без руководства с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли страну под свой контроль. Сегодня бывшая ассоциация государственных судей утверждает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили в массовом порядке 2000 судей.