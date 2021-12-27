Пенза, , 10:00 — REGNUM В Пензенской области с помощью санитарной авиации в 2021 году было эвакуировано 75 жителей, из них четверо детей. С целью транспортировки пациентов в медорганизации Пензы вертолет выполнил 61 вылет, эвакуировано 65 человек, сообщает облминздрав.

Эвакуация пациента с помощью санитарной авиации в Пензенской области Minzdrav.pnzreg.ru

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На федеральном и межрегиональном уровне за этот год транспортировали 10 пациентов. В медцентры города Москвы доставили четыре человека, пятерых пострадавших госпитализировали в Нижний Новгород, еще одного пациента с помощью санавиации доставили в Казань.

На 2022 год для оказания скорой специализированной медицинской помощи с применением воздушного судна выделено 27 млн рублей.

Экстренную эвакуацию пациентов на вертолете начали осуществлять в Пензенской области с 2020 года благодаря федеральному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Специальную подготовку по оказанию медпомощи пациентам во время полета прошли 20 сотрудников Пензенской областной станции скорой медицинской помощи.

ИА REGNUM ранее сообщало, в конце 2020 года в Заметчинском районе Пензенской области возвели площадку для эвакуации больных с помощью вертолета.

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