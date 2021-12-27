Уфа, , 08:44 — REGNUM Скоростной режим намерены изменить на участке автотрассы Уфа — Аэропорт. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Дорожные камеры Rostgrupp.ru

Сообщается, что с 28 декабря 2021 года на участке автотрассы Уфа — Аэропорт от остановки «Школьная» до остановки «Кооперативная поляна» и в обратном направлении устанавливается скоростной режим 40 км в час.

«С этой же даты будут внесены соответствующие изменения в работу камер видеофиксации нарушений ПДД», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что ограничение скорости устанавливается для обеспечения безопасности дорожного движения. Владельцев автомобилей просят соблюдать скоростной режим.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на развитие дорог в Башкирии намерены направить 2,7 млрд рублей.