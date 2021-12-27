Степанакерт, 27 декабря, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Степанакерт продолжит добиваться полноценного признания статуса Нагорного Карабаха и не принимает никаких оговорок. Об этом заявил в соцсети Facebook президент республики Араик Арутюнян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Он отреагировал на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сказавшего, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха в международных институтах рассматривается с учетом того, что в регион должны вернуться проживавшие там ранее азербайджанцы.

«Не только с точки зрения статуса, но и демографии, возврата к прошлому быть не может. О каком совместном проживании идет речь, если Азербайджан продолжает подпитывать свою общественность ненавистью к армянам, и готовит его не к миру, а к изгнанию армян из Арцаха?» — написал Арутюнян.

Он отметил, что Нагорный Карабах должен быть восстановлен в границах, как минимум, 1991 года, когда была провозглашена республика. Также президент заявил, что в республике продолжат усиливать потенциал сил обороны.

Стоит отметить, что Пашинян 24 декабря в ходе пресс-конференции заявил о трудностях с определением статуса Нагорного Карабаха. Он сказал, что в 2016 году этот вопрос Минская группа ОБСЕ передала на рассмотрение в Совбез ООН. Но Совбез в 1993 году принял резолюцию, что Карабах является частью Азербайджана.