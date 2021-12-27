Южно-Сахалинск, 27 декабря, 2021, 08:42 — ИА Регнум. На Сахалине в Долинском районе уже практически два месяца ведутся поиски пропавшего охотника. 27 декабря к ним подключились спасатели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

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Мужчина 1971 года рождения отправился на охоту в верховье реки Фирсовка 2 ноября.

К его поискам подключили четырёх спасателей на двух автомобилях и двух снегоходах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье охотнадзор и полиция разыскивают медведя, который напал на 57-летнего мужчину в районе посёлка Преображение. Зверь проявил агрессию и покусал человека.