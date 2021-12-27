Лондон, 27 декабря, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Наиболее враждебными странами для Великобритании являются Россия, Китай и Иран. Об этом 27 декабря заявил британский государственный министр по вопросам безопасности Дэмиан Хиндс в интервью газете Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон. Великобритания

«Три страны, которые я упомянул, обладают человеческим потенциалом и могут обеспечивать (военное) присутствие в больших масштабах. Они могут проводить и действительно проводят информационные операции множеством разных способов. Трудно дать исчерпывающий список», — сказал он.

При этом, как уточняет издание, Россия, Китай и Иран попали в число якобы представляющих Британии «угрозу» стран потому, что у них имеются шпионы и военные в состоянии готовности, а также они способны к проведению кибератак и кампаний по дезинформации.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что военное командование Великобритании подготовило план действий на случай «непредвиденных обстоятельств», чтобы эвакуировать британских сотрудников вооружённых сил с территории Украины в случае «вторжения России».