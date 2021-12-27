* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 27 декабря, 2021, 08:39 — ИА Регнум. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил о назначении профессора-шиита Университета Афганистана заместителем министра экономики.

Alwaght.com «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что указом лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатуллы Ахундзаде Абдул Латиф Назари был назначен заместителем министра экономики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Он является представителем братского хазарейского народа и обладает большими знаниями в области экономики», — пояснил Муджахид.

Абдул Латиф Назари — профессор университета и доктор философии Тегеранского университета.

В то же время, Генеральная прокуратура «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявила, что Шах Мохаммад Шахед назначен исполняющим обязанности генерального прокурора и заместителем финансово-административного управления движения.

Заместитель премьер-министра движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) маулави Абдул Кабир ранее отмечал, что Афганистан является общим домом для всех, и что шииты могут отстаивать свои права без каких-либо проблем.

Недавно заместитель премьер-министра талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по политическим вопросам заявил, что они стараемся действовать в интересах всех достойных граждан страны».

Абдул Кабир также подчеркнул необходимость единства между всеми этническими группами Афганистана и подчеркнул, что потенциал шиитов будет использован на развитие страны, ее благосостояние и служение народу.