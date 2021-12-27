Джакарта, 27 декабря, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» проник в страны Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Таиланд является страной с наибольшим количеством зарегистрированных случаев заражения штаммом «Омикрон». Там выявлено 205 случаев заражения.

Рост случаев заражения новым штаммом коронавируса также произошло в Сингапуре. Там объявили о 98 случаях заражения штаммом «Омикрон».

Министерство здравоохранения Малайзии объявило о 62 случаях заражения штаммом «Омикрон».

В Индонезии зарегистрировано 19 заболевших штаммом «Омикрон».

Кроме того, в Камбодже зарегистрировано восемь случаев, на Филиппинах — три случая, а в Брунее — один случай.

Что касается Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и Восточного Тимора, то на сегодняшний день эти страны не объявили о новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило, что полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли 109 955 752 человека.