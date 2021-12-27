Гавана, , 08:38 — REGNUM По крайней мере один человек погиб, ещё 26, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в провинции Сантьяго-де-Куба в восточной части Кубы. Об этом 27 декабря сообщает газета Granma.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 10:30 утра по местному времени 26 декабря в муниципалитете Терсер Френте. По предварительной информации, автобус вылетел в кювет. Погиб 33-летний водитель автобуса. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, большинству пострадавших была оказана первая помощь на месте ДТП.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы, двум из них были сделаны срочные операции. В настоящее время начато расследование обстоятельств и причин ДТП.

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