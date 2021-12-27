Улан-Удэ, , 08:38 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ следователи организовали проверку по факту гибели четырёх человек в результате пожара. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, возгорание произошло ночью 27 декабря в квартире двухэтажного многоквартирного дома.

Огонь jonel hanopol

По данным следствия, в тот вечер в квартире компания молодых людей распивала алкоголь. При этом помещение отапливалась электрическим обогревателем.

«Ночью, когда все уснули, в спальне, где находился обогреватель, произошло возгорание. Молодые люди, находившиеся внутри, погибли. Дым, распространявшийся из квартиры, заметили соседи, и вызвали пожарных», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени правоохранители нашли фрагменты сгоревшего обогревателя и проводки. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.